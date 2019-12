Uudised ETTEVAATUST! Gripp levib laialdaselt Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 11:18 Jaga: M

Kui gripi sümptomid on kerged, pole ilmtingimata vaja arsti diagnoosi. Foto: Mari Luud

Terviseamet annab teada, et grippi haigestumine on tõusutrendis. Haigestumuse intensiivsus on küll endiselt madal, kuid gripi levik on laialdane.