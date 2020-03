ÄRKA TALVEUNEST! Võida väsimus ja taasta naha sära õigete vitamiinidega! 

Talv ei mõju meie näonahale, juustele ja küünte just hästi – kuiv õhk ja külm tuul kahjustavad nahka ja muudavad selle tuhmiks, juuksed on rabedad ja küüned haprad. Varakevad on parim aeg, et turgutada end nii seest kui väljast. Kuidas oma tervist kosutada ja jumet värskendada, soovitab Südameapteegi farmatseut Kerli Vahar.

Eriti vajavad apteekri sõnul kevadist vitamiiniturgutust kolmekümnendates eluaastates naised. „30ndates naised teevad karjääri, kasvatavad lapsi ja hoolitsevad perekonna eest. Samuti on see aeg, mil naise keha hakkab vaikselt muutuma – nahk kaotab varasema elastsuse ja ilmuvad esimesed kortsud.“

Kevadine ilukuur vitamiinide ja mineraalidega

Väsimus ja kahvatu väljanägemine võib viidata vitamiinipuudusele. Vitamiine on vaja, et organism saaks täistuuridel toimida ning kuna igal ajal me neid toidust piisavalt kätte ei saa, oleks hea organismi kosutada toidulisanditega.

Naha nooruslikkust toetab A-vitamiin, mida on vaja limaskestade normaalseks arenguks. See vitamiin toetab rakkude arengut ja kudede moodustamist. Keha nooruslikuna hoida ja kortsukesi vähendada E-vitamiin ja immuunsust tugevdada C-vitamiin

"Väsimuse vastu on väga head B-rühma vitamiinid, eelkõige on neid vaja toidust energia kätte saamiseks ning osa neist on väga head ka naha, juuste ja küünte jaoks,“ räägib Vahar ja selgitab, et kui B3 on vaja närvikoe ja naha normaalseks toimimiseks, siis biotiin (tuntud ka kui B7-vitamiin) aitab organismil omastada rasvu ja süsivesikuid ning on oluline naha taastumiseks ja elastsuseks ning juuste ja küünte tugevdamiseks. Kuidagi ei saa me ka ilma lisa D-vitamiinita, mis annab energiat ja kaitseb nahka.