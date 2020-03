Koroonaviirusega Tallinna õpilane on kodusel jälgimisel, Kristiine gümnaasium suleti kaheks nädalaks. Koolikaaslane: „Natuke on hirm küll.“

Haridus- ja teadusministeerium peab sellist ettevaatusabinõu vajalikuks, et tõkestada viiruse levikut. Välistamaks nakkuse levikut koolides ja lasteaedades, palub ministeerium kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös asutuste pidajatega olla valmis kuni kaheks nädalaks uksed sulgema ja korraldama õppetööd mittestatsionaarselt, juhul kui selleks tekib vajadus.

Koroonaviiruse diagnoosi saanud Tallinna õpilane on kodusel jälgimisel

Põhja-Itaaliat külastanud Tallinna õpilane viibib kodusel ravil. Terviseamet on nii haigestunud õpilasega kokku puutunud õpilased kui ka õpetajad lähikontaktsetena jälgimise alla võtnud. Siiani ei ole ükski Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud patsientidest nakatunud Eestis, vaid riskipiirkondades reisides.

„Õpilane käis pärast koolivaheaega koolis ainult ühel päeval, kuid ettevaatusabinõuna otsustas kooli juhtkond viia kogu kooli kaheks nädalaks koduõppele. Kool on terviseameti juhiste järgi läbi viinud vajalikud puhastustoimingud. Kooli ja nakatunud õpilase klassi lapsevanemaid on teavitatud ja nad on saanud juhised oma laste jälgimiseks. Järgime terviseameti suunisteid ja vajadusel oleme valmis õppetööle ka piiranguid seadma. Praegu soovitame koolivaheajal riskipiirkondades käinud õpilased kindlasti kaheks nädalaks koju jätta,“ ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.