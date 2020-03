VIDEO | OTSUSTASID REISILE MINNA: vaata, kuidas hoida ennast koroonaviiruse eest! 

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Dontšeno soovitab reisimisel arvestada, et mõnes riigis on koroonanakkuse puhang, mistõttu on vaja kaaluda, kas reisile on vaja praegu kindlasti minna või annaks seda edasi lükata.

Aga kui oleme otsustanud siiski minna, siis tuleb arvetstada hulga ettevaatusabinõudega: hoida eemale haigetest inimestest, pesta käsi vee ja seebiga nii sageli kui võimalik. Kui see pole võimalik, siis tuleb käsi desinfitseerida, milleks peab vahend kotis kogu aeg varuks olema.

"Palun hoiame eemale turgudest! Palun hoiame eemale loomadest - nii tervetest kui surnutest, sest on teada, et koroonaviirus on loomade nakkus," soovitab Dontšenko.