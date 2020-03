Haiguslehte saab ajutiselt veebis vormistada 

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et haigus- või hoolduslehte saavad võtta töötavad inimesed, kes on ise haiged, põetavad haiget last või lähedast, see kehtib jätkuvalt kõikide haiguste puhul. Samuti on võimalik haigusleht võtta siis, kui inimene on koroonaviiruse haigega kokku puutunud, kuid haigussümptomid veel avaldunud ei ole. “Eesmärk on, et haiged või haigusega kokku puutunud inimesed saaksid koju jääda ja suudaksime nii üheskoos viiruse levikule piiri panna,” lausus Laane.