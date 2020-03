Hea nõu KÄTE NAHK ON PIDEVAST PUHASTAMISEST ÄRRITUNUD? Abi on nendest nippidest ja vahenditest! Sirje Maasikamäe , täna, 08:16 Jaga: M

Pärast käte pesemist või antiseptilise vahendi kasutamist on oluline panna kätele alati ka niisutavat või toitvat kreemi või salvi. Foto: Vida Press

Paljud inimesed kurdavad, et pidev käte pesemine ja desinfitseerimine on naha ära rikkunud – see punetab, kipitab ja ärritus ei taha üle minna isegi pärast kreemitamist. Kuidas käsi säästa, soovitab Apotheka proviisor Triinu Entsik-Grünberg.