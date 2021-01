LUGEJATE LEMMIK 2020! Eesti biokeemik: peame end kaitsma surmava viirusedoosi eest kõigi võimalike vahenditega!

"COVID-19 ei ole Wuhani rulett, mis võib meid tabada puhtjuhuslikult," ütleb biokeemik Peep Palumaa, kelle arvates saab kokkupuudet viirusega vähendada õige käitumisega. Vastupidiselt ametlikule soovitusele väidab professor muu hulgas, et kaitsemaski kandmisest on kindlasti abi – isegi kui see on meisterdatud ise marlist või vetsupaberist. Artiklist leiad põhjaliku selgituse, miks on uus koroonaviirus nii ohtlik, mida teeb viirus kehas, samuti lihtsad käitumisjuhiseid, kuidas end kaitsta!

Tahan jagada kolme minu arvates olulist teadusuudist ja loomulikult soovitada ka vastavat tervisekäitumist, kuid lisaks annaksin ka pikema omapoolse arvamusliku selgituse olukorrale.

Esimene teadusuudis on see, et avastati uus COVID-19 sümptom, mis on maitsetaju kadumine. Mõnes mõttes on see positiivne uudis, sest aitab haigust diagnoosida.

Teiseks – hiljuti leiti, et uus viirus toodab organismis väga palju viiruseosakesi.

Kolmadaks – Hiina andmetel on põhimõtteliselt võimalik, et COVID-19 viirus kandub edasi õhu kaudu, aga seda vaid kõrge kontsentratsiooni ja suletud ruumide korral.

Esmapilgul tundub, et meil pole mingit šanssi haigusest pääseda ja peame hakkama kohe isegi uusi õhufiltreid tootma-paigaldama, kuid õnneks see nii ei ole. Õhunakkuse ärahoidmiseks piisab kindlasti korralikust ventilatsioonist ja näiteks akna avamisest, mis on kasulik ka juhul, kui ruumis ei viibi haigeid inimesi, sest see jahutab ka pead, mis on hetkel vajalik.