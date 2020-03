Terviseamet jaotab haiglavõrgu põhja ja lõuna regiooniks, et haigeid ja isikukaitsevahendeid ümber jagada 

Popov selgitas, et näiteks võib ilmneda vajadus toimetada kriitilises seisundis haige Saaremaalt Pärnusse ning seisundi halvenedes veel edasi Tallinna. „Sama toimub ka vastupidi, Põhja-Eesti regionaalhaiglast on võimalik paranenud seisundiga patsiente viia ravile näiteks Pärnu haiglasse. Sellise koordinatsiooni eesmärgiks on tagada, et kõik haiglad oleksid valmis selleks, et iga patsient, kes haiglasse tuleb, võib olla ka Covid-19 positiivse diagnoosiga,“ rääkis kriisistaabi meditsiinijuht.