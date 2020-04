ÕL VIDEO | Meedikute kaitsevarustust ei läbista ükski piisk 

Kaitsevarustuse panevad kiirabitöötajad selga juba enne väljakutsele sõitmist. See pikendab küll reageerimisaega, ent nii saavad nad kohapeal viivitamatult abi osutada. Kaitseülikond tõmmatakse selga igal juhul, aga vastavalt väljakutsele võib see olla kergem või raskemat laadi. Viimast, mida Tallinna kiirabi operatiivjuht Taavet Reimers tutvustab, kantakse juhul, kui abivajajal, tema leibkondlasel või kellelgi, kellega ta on kokku puutunud, on koroonaviirus.