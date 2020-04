ÕENDUSJUHT KOROONAVIIRUSEST: on selge, et see ohustab ka nooremaid inimesi, eriti mehi 

Rääkides intensiivravipatsientidest, siis meil on pikaaegne kogemus kopsupõletiku ja teiste kopsuhaiguste patsientide ravi ning hooldusega. Enamik neist vajab kopsude kunstlikku ventilatsiooni, nad on niinimetatud ravi mõju all ning magavad. See on intensiivravi valdkonnas ju tavaline igapäevane tegevus. Kindlasti on siiski väljakutse nii patsientidele ja töötajatele just tavaosakond, kus üldiselt on patsiendid stabiilses seisundis, kontaktsed ja adekvaatsed. Põhihaigus nõuab nüüdki nende statsionaarset ravi, kuid lisandunud on COVID-19 positiivne proov.

Samal teemal Uudised ÄRGE SÜÜDISTAGE HAIGEID! Perearst Madis Veskimägi: haigusvaevused on pisiasi võrreldes tõrjumise ja sõimuga Olles rääkinud tüdrukutega, arutasime just seda nüanssi, et kuna personal viibib osakonnas täisvarustuses ehk isikukaitsevahendites, siis on kadunud võimalus patsienti julgustada naeratuse ja teise positiivse näomiimikaga. Patsient näeb ainult silmi ja see võib mõjuda ka hirmutavalt. Me kindlasti lohutame ja toetame ning oleme kutsunud palliatiivravi meeskonna psühholoogid selleks, et toetada neid vaimselt. Me õpime iga päev selle olukorraga toime tulema ja leiame uusi võimalusi suhtlemises ning toeks olemises.

COVID-19 patsiente ja üldse patsiente ei tohi ka külastada. Kuidas sellise positiivse toe ära langemine haigeid mõjutab?

Me oleme ka sellega tegelenud, ja lisaks otsustasime, et isoleeritud osakondades ei võeta vastu patsientide isiklikke asju, vaid jäetakse ainult eluks vajalikud asjad – prillid, hambaproteesid, kõrvakuulmisaparaat ja telefon. Viimase otsustasime jätta, et patsient saaks soovi korral lähedastega kontaktis olla ning leida aseainet külastustele. Nii saame ka patsiente rahustada.

Kas sülearvutid on patsientidele lubatud?

Momendil otsustasime, et suuremad elektroonilised esemed ei ole isoleeritud osakonda lubatud. Sellega soovime vältida pisikute sattumist osakonnast välja. Telefonid peavad samuti olema minigripi kilekotis, et tagada nende maksimaalne puhtus.

Enne ütlesite, et haigla personali, eriti eesliini personali tuleb väga hoida. Ent praegu on paljudel teiste valdkondade inimestel töö kadunud. Kas suhteliselt lühikese aja jooksul oleks võimalik õpetada kedagi kas õenduse või hooldaja lihtsamaid töid tegema, et abikäsi juurde saada?