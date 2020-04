INSULDIGA PATSIENTIDE ARV ON LANGENUD. Neuroloog: võime vaid oletada, mis on selle taga   

Dr Toomsoo sõnul on haiglas isheemilise insuldiga patsientide arv kukkunud viimase kuu jooksul peaaegu 30%. Miks on see nii, kas see on ainult ühes haiglas, kas see on ainult Eestis?

“Võime vaid oletada, mis on selle taga, kuid siiski ma ei usu, et inimesed insuldi sümptomite esinemisel kiirabi ei kutsu,“ ütleb dr Toomsoo. „Kas põhjus on, et inimesed on kodus, on hirmul, võtavad korralikult oma ravimeid. Me ei tea. Kuid isheemiliste insultide langus on märkimisväärne ja seekord korrelatsioonis ka müokardiinfarktidega.”