HIRM, KURNATUS, PINGELISED SUHTED? Kliiniline psühholoog jagab lihtsaid juhiseid, mis aitavad kriisi ajal paremini toime tulla 

Seda kontrollitunnet saab pisut lisada, kui hakata mõõtma oma tundeid ja meeleolusid kümnesel skaalal.

Mõõta saab nii hirmu, ärevust kui muud meeleolu nullist kuni kümneni. (Täna näiteks mõõtsime lastekoori virtuaaltunnis oma erinevaid tundeid ja lootusrikkust.)

17. Leiuta pikaajalisi toimetusi, mänge jm – midagi, mis hoiab tegevuses ja aitab lülitada sellest maailmast korraks välja. Koduremonditööd, puhastustööd, aiamaa, õue koristus jmt.

18. Võta julgelt ette mõne kunstialaga tegelemine - voolimine, maalimine, tantsimine, musitseerimine, laulmine, mängimine, luuletamine, haiku kirjutamine jne. Meie emotsionaalne pool on loova kunstilise tegevuse suhtes väga vastuvõtlik ja see on otsene tunnete vabastamise keskkond. See on väga tõhus viis aidata ka lastel oma emotsioone reguleerida ning teadvustada.

Foto: Pixabay

19. Struktureeri eriolukord väiksemateks osadeks, võta neid hetki, nagu need on. Nende jaoks pole meil nagunii suurt terviklikku teekaarti. Me ei tea, kuidas see päeva, nädala või kuu pärast välja näeb. Keskendudes ükskõik millisele jõukohasele ajahetkele, mida suudad hästi juhtida, säilib natukenegi kontrollitunnet. Olgu selleks viis minutit, päev või nädal korraga – leia see, mis tundub sulle teostatav, ja määra ajatempo.

20. Tuleta endale iga päev meelde, et see on nii ajutine. Samas tee ikka plaane. Praeguse karantiini keskel näib, et see ei lõpe kunagi. Hirmuäratav on mõelda meie ees olevale teele. Palun võta endale aega meelde tuletada, et kuigi see on väga hirmutav ja keeruline ning jätkub määratlemata aja jooksul, on see üks eluperiood, mis möödub. Kord naaseme end vabalt tundvate, turvaliselt, hõivatud ja ühenduses olevate inimestena – isegi muutunud maailmas.