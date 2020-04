MILLAL MA SAAN ARSTI JUURDE? Kas täna taastub haiglates lõpuks plaaniline ravi? 

Pensionieas Ennul vedas – tema kauaoodatud kaeoperatsioon tehti just viimasel päeval, enne kui haiglates otsustati koroonaviiruse tõttu plaanilist ravi kõvasti koomale tõmmata. Nüüd, kui mees on juba üle kuu aja kenasti taastunud, on tuhandetel inimestel ikka veel ebaselge, millal nad pääsevad oma tervisemurega arsti juurde. Olulist otsust – millal ja mil määral taastatakse plaaniline ravi, ootavad nii arstid kui patsiendid. Kas see juhtub täna?

„Praegu on tervishoiu eesmärk taastada plaaniline ravi,” ütles esmaspäeval pressikonverentsil terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets. Teisipäeva kui võimalikku plaanilise ravi taastamise päeva on maininud möödunud nädala lõpul ka terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Arkadi Popov.

Plaaniline ravi ei katkenud täiesti, kuid ära on jäänud tuhanded vastuvõtud, uuringud ja protseduurid, mida teinekord oli oodatud kuude kaupa.

Siiri (55) ei pääsenud endokrinoloogi vastuvõtule, et kilpnääret kontrollida. Kaire (33) ei saanud minna lapsega arsti juurde, et leida lahendus, miks tema kooliealine poeg ikka veel öösel voodisse pissib. Sigridi 10aastasel tütrel jäi aga ära hambaoperatsioon, mida oli vaja tugevalt puseriti hammaste korrigeerimiseks. Sügisel rinnavähi lõikusel käinud Kristal (62) lükati edasi kevadine rindade kontroll. Haruldast haigust Wegeneri sündroomi põdeval Liisal (26) aga jäi pooleli ravikuur – ta peab paari korral aastas käima haiglas tilgutite all, et saada bioloogilist ravi.