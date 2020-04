TOLMUMASK VÕI MEDITSIINILINE MASK? Nii tunned ära selle, mis pakub korralikku kaitset 

“Tavakasutuse jaoks tagavad apteegis müügil olevatest maskidest kõrgeima kaitse kolmekihilised kaitsemaskid, mis suudavad filtreerida vähemalt 98% õhus levivatest osakestest ja mille Terviseamet on kandnud meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogusse,” selgitab Baarl. “Samuti on müügil mõnevõrra madalama kaitsetasemega maskid, mis ei sobi küll kasutamiseks haiglates, ent avalikes kohtades, kus otsest lähikokkupuudet nakatunuga ei ole, pakub mask tavainimestele kaitset.” Ta sõnul tuleks meditsiiniseadmena registreeritud maskidelt otsida märget BFE, mis näitab bakterite filtreerimise efektiivsust ehk mitut protsenti õhus leiduvatest osakestest mask suudab kinni pidada.

Respiraatortüüpi kaitsemaskide puhul on kasutusel liigitus FFP, mis jagab maskid kolme kategooriasse, millest FFP3 tase on kõige kõrgem. “Nn tolmumaskideks kutsutakse FFP1 tüüpi maski. Need maskid suudavad kinni hoida kuni 80% õhus leiduvatest osakestest ning kaitsta kandjat, kui näiteks viiruseosake on süljepiisa või tolmuosakese küljes,” selgitab Baar.