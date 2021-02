Uudised Miks koroona ei nakata kõiki? Aitab varasem kokkupuude mõne leebema koroonaviirusega Asso Ladva , täna 18:20 Jaga: M

AITAB VARASEM KOKKUPUUDE LEEBEMA KOROONAVIIRUSEGA: Tartu ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson ütleb, et teadlaste hinnangul annab kokkupuude mõne sesoonse koroonaviirusega kaitse SARS-CoV-2 vastu, kuid päriselt seda tõestatud ei ole. Foto: Aldo Luud

„Tundub, et üsna märgataval osal elanikkonnast, 30 kuni 50 protsendil inimestest, on tekkinud rakuline immuunsus varasemate koroonaviiruste vastu. Nende organism on sarnast viirust varem kogenud. Mitte SARS-CoV-2e, aga selle pehmemat venda, kergemat versiooni, mõnda sesoonset koroonaviirust. Võimalik, et see kaitseb neid inimesi nakatumise eest,“ ütleb Tartu ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson.