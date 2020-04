VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: terviseamet hoiatab petturite eest, kes proovivad kriisist kasu lõigata 

„Küsimused, kas karantiinist oli kasu, siis me tahtsime saada lamedat haigestumise kurvi. Me oleme väike riik ja kindel on see, et iga päev on sama palju haigestunuid, aga meil on see lame kurv siiski saavutatud. Kindlasti on palju inimesi, kes neid kõveraid vaatavad ja Hiina kõverat ei ole kuskil olnud aga enamus riikides on näha, et see tõuseb ja tõuseb tippu ja hakkab siis langema. Meil ei ole seda olnud. Ma loodan, et meil ei ole ka Singapuri juhtum, kus kõver oli kaua madal ja siis migrantidest töötajad tõid selle sisse ja nakkumine järsult tõusis,“ seletas Lutsar. Ta lisas, et praeguste andmete järgi jätkub kõigile koroonaviiruse haigetele ja ka teistele haigetele haiglakohti.